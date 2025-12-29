Piazza Duomo: ok alla variante urbanistica per la riqualificazione Ora si cercano fondi per il progetto

La più grande incompiuta di Benevento, la struttura di fronte alla cattedrale, abbandonata da diversi decenni tornerà a vivere.

Nella seduta di questa mattina il Consiglio comunale (con 20 voti favorevoli e 8 astensioni) ha approvato la variante allo strumento urbanistico per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Duomo attraverso la riconversione di uno spazio urbano incompiuto e inutilizzato in uno spazio di aggregazione sociale e culturale.

Un'operazione che segue i primi provvedimenti sull'opera: dallo smontaggio della gru, all'arretramento del cantiere fino alla partecipazione e alla vittoria del bando della presidenza de consiglio dei ministri: Italia City Branding con il progetto elaborato dallo studio Offtec.

“E' dal 2000 che si discute della soluzione per quest'area nodale – ha chiarito l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello -. Un primo punto positivo è arrivato con il progetto elaborato grazie al bando Italia City Branding, intanto abbiamo affrontato anche il problema di sanare anche un vulnus amministrativo, rilevato negli anni scorsi da Tar e Consiglio di Stato. Oggi siamo di fronte a una variante urbanistica con cui confermiamo l'interesse pubblico a ristrutturare quell'immobile, fugando i dubbi di chi proponeva l'abbattimento. Ci sarà invece un recupero di un'area complessiva: Piazza Orsini, l'Arco del Sacramento con la creazione di una vera e propria zona pedonale all'altezza del nostro Duomo e all'inizio della buffer zone”.

E dunque ora si cercano i fondi per i lavori che prevedono una piazza coperta al piano terra, spazi produttivi e sulla sommità dell'edificio una terrazza con bar ristorante e infatti l'esponente della giunta Mastella indica i passi successivi “Adesso il primo obiettivo è quello di reperire i fondi, perché dobbiamo in qualche modo completare la struttura. Immaginiamo di poterlo fare con una procedura di progett financing, ma oggi abbiamo un progetto che il Comune di Benevento può candidare a qualsiasi bando di rigenerazione urbana, quindi appena ci sarà data l'occasione lo candideremo. L'obiettivo di questa amministrazione è di riuscire finalmente a risolvere, oggi l'abbiamo fatto dal punto di vista amministrativo e progettuale, per il futuro dell'area nodale più importante della nostra città”.

Sul tavolo anche il problema dell'edificio privato, anch'esso incompiuto, di fianco alla struttura “Dovremo far coincidere l'interesse dei privati con l'interesse pubblico, un nodo da sciogliere che intendiamo affrontare” ha concluso l'assessore Pasquariello.