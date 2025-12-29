Benevento, i numeri della Primavera: Del Gaudio illumina, Giugliano trascina Le statistiche della formazione di De Angelis che ha chiuso in crescendo il 2025

Sono ventidue i calciatori utilizzati complessivamente da Floro Flores e De Angelis per la formazione Primavera del Benevento Calcio. I giallorossi hanno chiuso il 2025 in crescendo, grazie alle quattro vittorie consecutive che gli hanno permesso di agganciare il secondo posto della classifica, alle spalle della capolista Empoli che ha un vantaggio di tre lunghezze. Positivo l'impatto di De Angelis alla guida della squadra, dopo aver raccolto l'eredità di Floro Flores che con l'ossatura di questo gruppo ha sfiorato il titolo nazionale nella scorsa stagione del campionato under 17. Non sono mancate le difficoltà alla Primavera del Benevento, soprattutto per il fatto che gioca da sotto età, attraverso una politica societaria che permette di accelerare il processo di crescita attraverso il confronto, in una età minore rispetto agli avversari, in un torneo così impegnativo.

Giugliano e Del Gaudio i più presenti

I calciatori che hanno maturato un minutaggio maggiore sono l'attaccante Giugliano e il centrocampista Del Gaudio, con quest'ultimo che è stato convocato anche in diverse occasioni in prima squadra. Entrambi si stanno contraddistinguendo con prestazioni più che positive. Sul gradino più basso del podio, in termini di presenze, c'è il difensore Formicola.

I più prolifici

Per quanto riguarda i gol, Giugliano è il capocannoniere della squadra con ben sei reti messe a segno in tredici incontri di campionato. Subito dopo c'è Soprano, che di marcature ne ha realizzate quattro, di cui l'ultima, molto importante, che ha deciso il derby con l'Avellino giocato all'Avellola. Positivo anche l'apporto di Battista che ha gonfiato la rete in tre occasioni. Sono fermi a un gol, invece, i vari Del Gaudio, Grilli, Kwete e Milucci.

Primavera, il cammino del Benevento

Bari-Benevento 0-1

Benevento-Cosenza 6-1

Spezia-Benevento 3-1

Benevento-Empoli 1-3

Ascoli-Benevento 0-1

Benevento-Crotone 1-0

Catanzaro-Benevento 5-1

Benevento-Pescara 0-3

Pisa-Benevento 3-1

Salernitana-Benevento 0-1

Benevento-Palermo 2-1

Monopoli-Benevento 1-2

Benevento-Avellino 1-0

Primavera, la classifica

Empoli 27

Benevento 24

Pescara 23

Pisa 22

Bari 21

Ternana 21

Spezia 21

Perugia 20

Avellino 19

Monopoli 18

Catanzaro 16

Cosenza 15

Ascoli 14

Palermo 9

Salernitana 8

Crotone 5