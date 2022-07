Al Parco del Taburno le celebrazioni del Corpo Forestale Le iniziative in onore del lavoro svolto per l'ambiente

Proseguono le iniziative promosso dal Parco regionale del Taburno Camposauro per far conoscere sempre più anche oltre i confini regionale l'area protetta e le sue bellezze. Dopo il gemellaggio con il Parco delle Madonie in Sicilia, con la cerimonia di sottoscrizione alla Rocca dei Rettori a Benevento, questo fine settimana l'Ente guidato dal presidente Costantino Caturano si appresta a celebrare il Corpo forestale dello Stato.

“Duecento anni di storia a tutela dell'Ambiente: sono iniziate oggi le celebrazioni in onore del lavoro svolto dal Corpo in due secoli di attività ed impegno a difesa del territorio”, l'incipit dell'annuncio pubblicato sui social del Parco che questa mattina ha ospitato una delegazione dell'Anfor e dell'Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro che è salita in cima per posizionare una targa ricordo. Domani, invece, sono state programmate una serie di iniziative per i 200 anni dell’istituzione del Corpo a Piana Melaino”.