Covid. Al San Pio sette nuovi ricoveri, un decesso e una dimissione Diventano 40 i pazienti in degenza in ospedale, di cui 30 residenti nella provincia di Benevento

Torna a salire il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento, sette nelle ultime ventiquattro ore. E purtroppo si registra anche un nuovo decesso, si tratta di un paziente sannita ricoverato nell'area dell'ospedale dedicata ormai da più di due anni all'emergenza covid. Come si evince dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera di via Pacevecchia.

E come detto, aumenta il numero dei posti letto occupati che diventano 40 a fronte dei 35 del giorno precedente nonostante una nuova dimissione effettuata in giornata. Si tratta anche in questo caso di un paziente sannita che è quindi potuto tornare a casa.

Mentre sono tre ad oggi i ricoveri nella terapia intensiva neonatale covid dedicata, dieci nel reparto di pneumologia sub-intensiva, ventitré a malattie infettive e quattro al momento i pazienti nell'area isolamento covid nei pressi del pronto soccorso.