Covid: ancora 400 casi in un giorno nel Sannio I numeri del contagio restano alti, e al San Pio il numero dei ricoverati arriva a 40

Altri 400 casi covid in ventiquattro ore a Benevento, come testimonia il sistema informativo della Protezione Civile sul proprio sito.

Quella di Benevento, infatti, dai monitoraggi risulta una delle province dove l'incidenza del covid è aumentata, in controtendenza rispetto ad altre province campane, come evidenziato dalla Gimbe nell'ultimo report.

Dati d'altronde riscontrabili anche nella situazione dell'ospedale San Pio: ieri il totale dei degenti dei reparti dedicati alla cura del coronavirus è salito di nuovo a 40, un numero che non si toccava da tempo.

Ciò in virtù di ben 7 nuovi ricoveri in 24 ore: segno che la variante Omicron 5 in questo momento sta dilagando nel Sannio.