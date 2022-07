Due dimissioni ma ancora un decesso nei reparti covid In ospedale al San Pio di Benevento sono 37 i pazienti positivi in degenza, 27 sono sanniti

Due dimissione e nessun nuovo ricovero nelle ultime ventiquattro ore nei reparti covid del San Pio di Benevento. Purtroppo però si registra anche un altro decesso. Si tratta di un paziente sannita in degenza presso il nosocomio del capoluogo. Diventano 37 ad oggi i posti letto occupati a fronte dei 40 del giorno precedente. Sono 27 i pazienti residenti nella provincia di Benevento, 10 invece vengono da fuori provincia. Quattro le culle occupate nella terapia intensiva neonatale covid dedicata, dieci i pazienti che necessitano delle cure di pneumologia sub-intensiva, mentre sono 23 i ricoveri nel reparto di malattie infettive. Nessun paziente al momento nell'area isolamento covid nei pressi del pronto soccorso. Ma nel consueto bollettino dell'azienda ospedaliera viene precisato che “uno dei due pazienti sanniti, segnalato nel bollettino di ieri in Area Isolamento covid al pronto soccorso, non è stato ricoverato, ma inviato in isolamento fiduciario presso la propria abitazione”.