Riparato il guasto: servizio idrico ripreso in zona Capodimonte In mattinata un guasto aveva provocato una copiosa perdita d'acqua

Ripristinato celermente il guasto improvviso alla condotta in via San Giuseppe Moscati, in zona Capodimonte, che con una perdita importante aveva creato problemi in zona.

Gesesa però ha spiegato che grazie all'intervento per riparare il danno già da ora il servizio è tornato regolare.