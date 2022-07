"Curata in maniera eccellente al Fatebenefratelli: grazie " La lettera di una paziente di Campobasso

Ringrazia il Fatebenfratelli di Benevento la neomamma Giovina Tomaciello da Campobasso.

Ricoverata per 40 giorni a seguito di alcuni problemi, ha voluto ringraziare medici e personale della struttura sanitaria di Benevento: “Dopo la mia esperienza personale, sia pre natale che post natale desidero esprimere gratitudine a tutto il personale medico e paramedico con cui mi sono interfacciata, dell'unità operativa complessa di ostetricia, ginecologia e pediatria dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenfratelli di Benevento.

Nel nostro territorio c'è una buona sanità con alti livelli di professionalità e specializzazione. Una sanità d'eccellenza di cui sono stata recentemente testimone, condotta da medici impegnati giornalmente con grande umanità, serietà e capacità. La mia recente permanenza al reparto per la nascita di mia figlia, mi ha spinta a rivolgere pubblicamente un profondo ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico, in particolare alla dottoressa De Blasio per la serietà e la sapiente direzione del reparto stesso, apprezzandone l'umanità e la spiccata capacità professionale.

Un grazie di cuore va anche a tutta l'equipe medica e paramedica e a tutti gli operatori a vario livello per la particolare bravura, attenzione e dedizione, rivolta quotidianamente ai pazienti”.