Vigorito vicepresidente Lega B. Mastella: Motivo di orgoglio per Benevento Il sindaco: "Giusto riconoscimento all’uomo, all’imprenditore e al dirigente federale"

“Esprimo le mie congratulazioni a Oreste Vigorito, appena nominato vice presidente della Lega di Serie B”. Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dopo l'importante nomina per il patron del Benevento Calcio. Mastella rimarca: “La sua elezione è motivo di orgoglio per la città di Benevento oltre che il giusto riconoscimento all’uomo, all’imprenditore e al dirigente federale per le capacità mostrate sul campo. Sono certo che saprà interpretare il ruolo al meglio, facendo sintesi tra le varie esigenze dei club in un momento di profonda crisi per il calcio italiano, che sta ancora scontando le serie conseguenze della pandemia sul piano economico, sociale, organizzativo. Colgo l’occasione – conclude il sindaco di Benevento - per rivolgergli i più fervidi auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale”.