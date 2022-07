Quattro dimissioni e quattro ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento Il bollettino aggiornato dell'azienda ospedaliera sannita: 38 i pazienti in degenza

Quattro dimissioni nelle ultime ventiquattro ore, ma anche quattro nuovi ricoveri. E resta invariato il dato complessivo dei pazienti in degenza nei reparti covid del San Pio di Benevento.

Si tratta di 27 pazienti sanniti e 11 cittadini provenienti da fuori provincia. Due le culle occupate nella terapia intensiva neonatale covid dedicata (ieri erano quattro), mentre sono sono dieci i pazienti che necessitano delle cure del reparto di pneumologia sub-intensiva, 24 i ricoveri a malattie infettive e tre al momento nell'area isolamento covid al pronto soccorso. Così come si evince dal consueto bollettino dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia. Come detto, inoltre, quattro i pazienti dimessi, tutti residenti nella provincia di Benevento.