Ato rifiuti, riunione deserta. Ma ora fondamentale approvare il piano Romito: il progetto Casalduni va migliorato. Mastella: prima nessuna prospettiva ora strada giusta

Solo cinque i sindaci che hanno scelto di partecipare all'assemblea dell'Ato rifiuti Benevento per discutere del bilancio.

Poco appeal per l'incontro consultivo, resta tiepido l'interesse dei sindaci sanniti. Solo cinque i primi cittadini ( o loro delegati) che hanno scelto di partecipare all'incontro convocato per questa mattina che non ha dunque registrato il numero legale necessario per la sua validità. Un dato ininfluente ai fini del bilancio, al centro della riunione, e che era già stato licenziato ma che ha reso ancor più chiaro il distacco con le azioni dell'ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

“Si tratta di un documento molto simile a quello dello scorso anno – dichiara il direttore dell'Ato, Massimo Romito – avevamo in programma per la fine del 2021 l'approvazione del piano, che ancora una volta non è arrivata. Il bilancio è simile a quello dell'anno precedente con un lieve aumento di circa 40mila euro. Abbiamo traslato di 12 mesi le attività a farsi nel piano”.

Dopo l'accordo inter istituzionale chiuso nei giorni scorsi a Benevento alla presenza del vice governatore Fulvio Bonavitacola, Romito guarda anche al progetto che dovrebbe riattivare l'impianto di Casalduni.

“Il piano è la prima mossa da attuare, doveva già essere approvato. Il nuovo consiglio ha qualche remora e vorrebbe rivedere la conformazione dei sad (i sub ambiti distrettuali) e la programmazione su Casalduni. Con l'accordo stipulato con la Regione la situazione sembra essere sbloccata, c'è un'ipotesi Casalduni che va seguita, forse anche migliorata, ma è comunque un passo importate per il territorio al fine della realizzazione dell'ecodistretto, al vaglio dei lavori ormai da due anni”.

All'incontro presente anche il sindaco di Benevento. Clemente Mastella. “Siamo finalmente sulla buona strada – ha commentato ottimista Mastella – abbiamo ribaltato una situazione che era sconfortante e che ora ha delle prospettive. Molti sindaci non hanno partecipato perchè l'incontro è consultiva ma comunque proseguiremo.