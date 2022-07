All'Unisannio un master in Osteopatia e Posturologia "E' rivolto esclusivamente ai professionisti sanitari"

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio ha istituito il master universitario di I livello in Osteopatia e Posturologia. Ad annunciarlo l'Ateneo sannita che in merito spiega: "Il percorso formativo è rivolto esclusivamente ai professionisti sanitari in regola con le iscrizioni ai rispettivi albi di appartenenza.

L'obiettivo del Master è creare un ponte scientifico/culturale e applicativo tra l'Osteopatia e la Posturologia, tracciando e definendo così, i profili valutativi, preventivi e clinici al servizio dei professionisti sanitari nei contesti transdisciplinari della cura e del benessere della persona in ottica globale. Il percorso formativo si basa sullo studio dei modelli operativi tipici dell'ambito Osteopatico integrati a principi e fondamenti neurofisiologici e recettoriali della Posturologia

moderna al fine di sviluppare solide conoscenze teorico/pratiche in materia. Il Master si avvale della collaborazione scientifica della Scuola di Osteopatia Formed/BELSO così da garantire un approccio pratico mirato attraverso tirocini didattici, ricerca e casi studio. Al termine del percorso, lo studente che avrà sostenuto e superato le prove intercorso, riceverà il Diploma di Master Universitario di primo livello, previa discussione della tesi. Si Specifica che il Master Universitario non rilascia il titolo/riconoscimento di Osteopata D.O per il quale esistono attualmente percorsi di durata quinquennale. Altresì, il Master essendo riservato a figure professionali sanitarie pone il suo focus sulla multidisciplinarietà e non sulla sovrapposizione di competenze come indicate dai criteri ministeriali per ogni singola figura sanitaria".