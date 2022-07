Statale 87 riaperta a doppio senso e continua monitoraggio frana dell'Università L'Unisannio monitora la situazione con sensori e professionalità

Come ogni estate, con l'assenza di piogge che da anni mettono a rischio un tratto della Statale 87 Benevento – Campobasso nel tratto di Torrepalazzo, è stato eliminato il senso unico alternato e ripristinato il doppio senso di marcia che da anni regola il passaggio delle auto attraverso un impianto semaforico. Il pericolo, sembra creato da un'infiltrazione di acqua dalla sovrastante collina che non si riesce a incanalare o bloccare, esiste sempre, anche durante il periodo estivo in occasione di violenti temporali. Una situazione che viene monitorata dalle strumentazioni e dalle professionalità dell'Università del Sannio.

“Con la firma del rinnovo della collaborazione scientifico-tecnica tra Regione Campania e Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio per lo studio e il monitoraggio dell’evento franoso che interessa la strada SS 87 nel comune di Torrecuso e con gli auspici della Prefettura di Benevento, l'ANAS – scrivono dall'Unisannio - ha provveduto al ripristino negli scorsi giorni del doppio senso lungo l’importante arteria di comunicazione.

Queste attività di controllo e monitoraggio del versante sono infatti fondamentali per garantire la sicurezza in un tratto stradale ove sono presenti solo opere provvisionali di sistemazione della estesa instabilità. Si è infatti in attesa che l’ente comunale concluda gli iter progettuali e realizzativi con il finanziamento delle opere per la definitiva sistemazione del versante.

Sotto la responsabilità scientifica del professore Francesco Maria Guadagno, il fenomeno è quindi monitorato attraverso strumentazioni e tecnologie anche in remoto, che consentono di attivare procedure di allerta e di allarme nel caso di evoluzioni improvvise ritenute di rischio.

L’Università del Sannio è ancora una volta impegnata nella collaborazione inter-istituzionale anche finalizzata alla soluzione delle significative problematiche ambientali e geologiche che caratterizzano la provincia di Benevento”.