Al San Pio due dimissioni nei reparti covid, 39 i pazienti ricoverati Il dato aggiornato in ospedale: si tratta di 28 sanniti e 11 pazienti residenti altra provincia

Nuovi ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento, ma anche due dimissioni nelle ultime ventiquattro ore. Diventano 39 (uno in più rispetto al giorno precedente) i posti letto occupati nell'area dell'ospedale dedicata ormai da oltre due anni all'emergenza covid. Si tratta di 28 sanniti e 11 pazienti provenienti da fuori provincia, di cui due i ricoveri nella Tin neonatale covid dedicata, 9 in pneumologia sub-intensiva, 24 a malattie infettive e 4 nell'area isolamento covid nei pressi del pronto soccorso.

E come detto due i pazienti entrambi sanniti che sono potuti tornare a casa, mentre “uno dei pazienti sanniti, ricoverato in Pneumologia/Sub intensiva covid – viene precisato dall'azienda ospedaliera nel consueto bollettino quotidiano - si è negativizzato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria”.