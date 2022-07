Quercia caduta, Rosa: la sicurezza non può passare in secondo piano L'assessore all'ambiente: affidiamoci al giudizio professionale degli esperti

"La caduta di una quercia secolare davanti ad un supermercato della città pone ancora una volta il tema della sicurezza dei cittadini e dell'importanza di un approccio quanto più possibile accorto alla questione del verde".

Così, in una nota, l'assessore aller politiche ambientali del comune di Benevento, Alessandro Rosa che prosegue "In attesa che i controlli ci dicano se l'albero in questione sia pubblico o privato non può passare in secondo piano, tutt'altro, la questione della sicurezza: per fortuna la caduta dell'albero non ha causato danni ai cittadini, ed è un dato che mi rincuora. Tuttavia non si può non tenere in conto degli altri dati: di una quercia secolare, pianta particolarmente resistente, caduta in un periodo privo di qualsivoglia agente atmosferico che potesse favorirla.

Dunque, stante la mia posizione spuria da posizioni preconcette, cosa che credo di aver dimostrato sul campo in un anno di assessorato, credo sia opportuno che tutti abbiano identico approccio alla questione del verde in città: senza preconcetti, affidandoci al giudizio professionale di esperti con l'unico fine della tutela dei cittadini".