Minicozzi nel comitato nazionale dell'associazione italiana allevatori E' già presidente dell'associazione allevatori Campania - Molise

Nuovo riconoscimento per il sannita Davide Minicozzi, presidente dell'associazione Allevatori Campania-Molise, eletto dall’assemblea dei soci componente del comitato direttivo dell’AIA - Associazione Italiana Allevatori. Nel congratularsi con il presidente, ha espresso soddisfazione il direttore di AACM, Augusto Calbi. "Un prestigioso incarico - ha sottolineato Calbi - che è un riconoscimento sia al grande impegno nel sistema allevatoriale, sia alla rappresentanza di un territorio che esprime una straordinaria zootecnia. Per tutti noi è un ulteriore stimolo a fare meglio e di più, sempre al fianco degli imprenditori."

"Per me è un grande onore entrare a far parte della squadra dell'AIA - ha commentato Minicozzi - perché rappresenta un riferimento imprescindibile per la zootecnia italiana. Sarà mio dovere offrire il massimo dell’impegno affinché, in un momento non solo di difficoltà ma anche di cambiamenti epocali, il nostro sistema possa rappresentare sempre più un valido supporto e riferimento per gli allevatori".