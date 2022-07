In Prefettura tavolo di coordinamento Pnrr per la realizzazione di nuove scuole Istituto dal Prefetto Torlontano dovrà monitorare la procedura e la tempistica degli interventi

Avrà il compito di "monitorare la procedura e la tempistica degli interventi, al fine di garantire la corretta e, soprattutto, puntuale, esecuzione delle opere" il tavolo di coordinamento per il monitoraggio degli interventi a valere sui fondi PNRR per la costruzione di nuove scuole istituito oggi dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano.

Organismo presieduto dal Prefetto o suo delegato, composto da un rappresentante della Task Force Edilizia Scolastica, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale e da un rappresentante dell’Ente Locale beneficiario del contributo.

"Come noto, infatti, nel territorio provinciale - viene precisato dal Palazzo del Governo - i Comuni di Benevento e San Giorgio del Sannio hanno ottenuto finanziamenti sui fondi Pnrr – investimento 1.1, componente 3, missione 2 – per la realizzazione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici. L’incontro odierno con i componenti della struttura di coordinamento ha rappresentato un’importante e preliminare occasione di confronto, per condividere una sinergica strategia di azione volta a prevenire potenziali criticità nell’esecuzione degli interventi, tali da incidere sul cronoprogramma delle attività. L’obiettivo dell’organismo, infatti, come previsto dall’art. 55, comma 1 bis, D.L. 31 maggio 77, n. 21, è quello di monitorare la procedura e la tempistica degli interventi, al fine di garantire la corretta e, soprattutto, puntuale, esecuzione delle opere. In tal senso, il confronto costante tra le Istituzioni consentirà un approfondimento qualificato nelle varie fasi delle procedure di realizzazione degli interventi, con la possibilità di coinvolgere anche ulteriori attori istituzionali, per la risoluzione degli eventuali problemi".