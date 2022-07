No tax area: Unisannio gratis fino a 28mila euro di isee Dal 1° agosto partiranno le immatricolazioni a UniSannio per chi ha già sostenuto il test d’ingresso

L’Università del Sannio mantiene la fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca a 28mila euro. Tutti gli immatricolati, quindi, con un reddito ISEE fino a 28mila euro, saranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e lo stesso avverrà per gli studenti già iscritti, fino al primo anno fuori corso, che presentino i requisiti di merito previsti dalla legge. Ulteriori vantaggi sono riservati anche gli studenti con reddito fino a 30mila euro e per gli studenti meritevoli.

“L’estensione della No Tax Area a 28mila euro di ISEE - ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora - consentirà a oltre il 60% degli studenti di iscriversi a UniSannio senza pagare le tasse. Un modo tangibile per aiutare le famiglie e per puntare sui giovani, la principale risorsa dei nostri territori. È un provvedimento significativo che abbatte ancor di più le barriere economiche e sociali per chi sceglie di studiare all’Università del Sannio”.

Dal 1° agosto partiranno le immatricolazioni a UniSannio per chi ha già sostenuto il test d’ingresso, obbligatorio ma non selettivo, che serve a valutare la preparazione generale dello studente. Chi, invece, non ha ancora sostenuto il test può approfittare delle prossime date utili a settembre.

L’ateneo ha, inoltre, attivato degli helpdesk, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso i tre Dipartimenti (DING in Corso Garibaldi, DST in Via dei Mulini, DEMM in Via delle Puglie) per guidare i futuri studenti nelle procedure di immatricolazione e di iscrizione ai test.