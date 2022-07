Asia controllo caldaie, Madaro: ora maggiore tutela dell'ambiente Così l'amministratore unico dell'Asia dopo la decisione del Comune

"Grazie alla decisione del comune di Benevento l'Asia amplia le proprie attività prestandosi a divenire un'azienda multiutility, un risultato che siamo riusciti a conseguire anche grazie ad un'imponente fase di ristrutturazione economica e finanziaria avviata negli anni scorsi. L'avvio delle attività sarà preceduto da un'intensa comunicazione che mirerà a sensibilizzare gli utenti sull'importanza di rispettare la normativa di settore. Inoltre, nei prossimi mesi, ci attiveremo per coinvolgere le associazioni dei consumatori e quelle dei manutentori degli impianti termici al fine di determinare prezzi calmierati e, nel contempo, estendere il controllo degli impianti sull'intero territorio comunale senza che vi siano ulteriori aggravi per i cittadini. L'affidamento del servizio consentirà alle ditte che stringeranno accordi con l'Azienda di ampliare la propria platea di riferimento e all'Asia e al Comune di garantire, attraverso le ispezioni, una maggiore tutela dell'ambiente. Ringraziamo l'amministrazione comunale tutta per il supporto e la fiducia che ci hanno accordato".