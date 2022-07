Sono 500 le persone decedute nei reparti covid dall'inizio della pandemia Ancora un decesso nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove aumentano anche i ricoveri

Ancora un decesso nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Dal quotidiano bollettino dell'ospedale sannita emerge, purtroppo, l'ennesimo decesso all'interno del padiglione che ospita i reparti covid ancora attivi. Si tratta di una persona della provincia di Benevento che si trovava ricoverata in terapia sub intensiva di Pneumologia. Tornano ad aumentare anche i ricoveri nonostante una dimissione. Sono infatti quattro i nuovi ingressi. Restano 11 le persone in condizioni preoccupanti in 'sub intensiva' uno in meno rispetto a ieri. Si tratta di un paziente che si è negativizzato ma per lui è stato necessario il ricovero in un altro reparto per altre patologie. Sono 22 i pazienti attualmente ricoverato in Malattie infettive Covid, al pari di due neonati attualmente nella Tin covid.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 500 su complessivi 2.251 trattati (sospetti n. 239 e accertati n. 2012) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 1.289.