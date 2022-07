Ente idrico, Damiano: acqua e rifiuti centrali per l'ambiente e lo sviluppo Il coordinatore Eic dopo l'assemblea che ha deciso per la scissione: ora tocca alla Regione

Acqua e rifiuti temi centrali non solo per l'ambiente ma per lo sviluppo del territorio. A ribadirlo Franco Damiano, coordinatore dell'ente idrico Irpinia-Sannio che dopo l'assemblea che ha deliberato la scissione dei due distretti spiega: “Abbiamo portato la delibera del nostro distretto all'attenzione dell'Eic. Dopo questa delibera ora dovrà essere la regione a deliberare sull'argomento e quindi dichiarare il distretto sannita. E' sicuramente qualcosa di storico rispetto alle tante problematiche che ci sono, ma dobbiamo avere la capacità di creare un'ipotesi di sviluppo e soprattutto creare un'azienda sannita”.

E dopo il via libera del comitato esecutivo, Damiano ribadisce: “Un passaggio molto importante, aspettiamo ora la deliberazione della regione che ci mette nella condizione per la prima volta di 'essere padroni del nostro destino'. Rifiuti e acqua sono temi che incidono sulle tasche dei cittadini, ma anche sulla capacità di poter dare un contributo all'ambiente, a questioni importanti per i servizi pubblici locali. E su questo dobbiamo essere classe dirigente, dobbiamo fare in modo tale che queste cose servono al nostro territorio”.