Benevento, al via la sanificazione ambientale della città Rosa: "Interesserà tutte le aree della città e proseguirà fino al prossimo 4 agosto"

"Al via le attività di sanificazione ambientale della città". Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa. Si comincia oggi con le aree della Villa Comunale e del Castello, di Villa dei Papi e di Via Pacevecchia e del Fido Park e di Via Vittime di Nassirya.

“In concomitanza col gran caldo di questi giorni - spiega il delegato all'Ambiente - partiamo con la sanificazione delle aree maggiormente frequentate dai cittadini proprio per permettere di sostare in queste zone in tutta tranquillità. La sanificazione interesserà tutte le aree della città e proseguirà fino al prossimo 4 agosto: con la ditta, che ringrazio, che effettuerà i lavori in orario notturno per non creare disagi”.