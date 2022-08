I più famosi nel mondo: nel Sannio spiccano Padre Pio e Mastella Il Post riporta lo studio del finlandese Tjukanov

Padre Pio e Clemente Mastella sono i nomi che spiccano nella mappa disegnata dal geografo finlandese Topi Tjukanov, realizzata per indicare la persona più famosa nata in praticamente ogni città del mondo.

Lo riporta 'Il Post' che diffonde la ricerca che inquadra insieme al Santo di Pietrelcina il beneventano Clemente Mastella.

Il nome del sindaco di Benevento spicca nel progetto che analizza tutti i paesi del mondo.

Il progetto, come riportato: "si è servito di uno studio piuttosto recente, pubblicato un mese fa su Scientific Data e realizzato da alcuni ricercatori delle università parigine Sorbona e Sciences Po, della Columbia e dell’università di New York. Lo studio ha permesso di classificare le persone in base alla loro influenza e alla loro celebrità in diversi campi come la scienza, la politica, la cultura e lo sport".

"Onorato per me ma felice per la mia terra e la mia gente" commenta a riguardo il sindaco Mastella.