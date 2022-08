Ancora due decessi nei reparti covid del San Pio di Benevento Sei nuovi ricoveri e quattro dimissione dai reperti dedicati al coronavirus

Due le persone decedute nelle ultime 24 ore all'interno dei reparti dedicati alla cura dei pazienti positivi al Covid. Si tratta di due persone della provincia di Benevento che erano ricoverate da alcuni giorni nel padiglione Santa Teresa.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a quindi a 502 su complessivi 2.260 trattati (sospetti n. 239 e accertati n. 2021) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti hanno raggiunto quota 1.296.

Brutte notizia anche sul fronte dei ricoveri. Sei le persone che nelle ultime ore hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici del Rummo. Quattro invece i pazienti dimessi. Attualmente nel nosocomio sannita sono presenti quindi 32 persone positive al coronavirus. Tre i pazienti in attesa nell'area covid annessa al Pronto Soccorso, 18 in Malattie infettive e 11 in Pneumologia Terapia sub intensiva.