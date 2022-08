Assistenza Domiciliare, al via le domande a Benevento Coppola: “Misura per anziani e per le loro famiglie"

“La tutela e la cura dei nostri anziani rappresenta un atto etico, morale e necessario per assicurargli una vita dignitosa. Sono altresì consapevole che tante volte le famiglie incontrano difficoltà ed imprevisti nella loro gestione, soprattutto per impegni lavorativi. Per questo motivo, insieme al sindaco Clemente Mastella,

abbiamo pensato ad una misura che vada incontro alle esigenze e necessità degli anziani ma anche dei familiari”. Così l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola che in merito annuncia: “E’ possibile, dunque, presentare istanza per l’assegnazione di buoni sociali (voucher) per la fruizione del Servizio Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale alle persone anziane (S.A.D.) destinato ai cittadini anziani ultrasessantacinquenni, con ridotta autosufficienza, che non necessitano di assistenza continuativa di tipo socio assistenziale, residenti nei Comuni dell’Ambito B1 e che non percepiscono indennità di

accompagnamento. In particolare, - aggiunge - la misura è rivolta agli anziani che vivono soli, a coppie di anziani senza rete parentale, ad anziani con familiari non in grado di provvedervi per comprovati motivi, infine, ad anziani soli e/o in coppia che vivono in aree periferiche (rurali, extraurbane). La domanda di partecipazione, presentata dall’interessato, da un familiare entro il 4° grado o da una persona esercente le funzioni legali di tutela dell’anziano".

In particolare le domande dovranno essere compilate su apposito modulo e vanno presentate "entro e non oltre le ore 12 del 31 agosto 2022".