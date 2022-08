Libri di testo, c'è l'avviso per contributo all'acquisto Come indicato dal sindaco Mastella e dall'assessore Serluca

L’assessore all’istruzione, Maria Carmela Serluca, comunica che è stato pubblicato l’avviso per il contributo per l’acquisto dei libri di testo a favore degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 presso gli istituti scolastici di primo e secondo grado.

Sarà possibile presentare la domanda, esclusivamente on line, a partire dall’8 agosto al 31 ottobre 2022.

Il beneficio, come da delibera della Regione Campania, è destinato a studenti appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 rientrante nelle seguenti 2 fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.

Tutte le indicazioni sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Benevento.