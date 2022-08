Gesesa: Stop acqua dalle 14 alle 18 e dalle 22 alle 05 e 30 A causa dell'aumento delle temperature e dell'eccessivo assorbimento

GESESA comunica che a causa dell’aumento delle temperature e dell’eccessivo assorbimento in distribuzione sarà costretta, ad estendere le turnazioni già in atto per il Centro Storico, anche alle zone servite dal serbatoio Farisello.

La turnazione vedrà la sospensione dell’erogazione dalle 14:00 alle 18:00 e dalle 22.00 alle 05.30 del mattino successivo.

Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717.