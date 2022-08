Castelpoto, Fusco: scuola e servizi contro lo spopolamento "Da quest'anno torna tempo pieno in classe grazie anche alla presenza di bimbi di altre nazionalità"

Dal lavoro alla scuola, garantire servizi per consentire soprattutto ai giovani di restare nelle aree interne. Nel Sannio il sindaco di Castelpoto Vito Fusco rilancia la sfida dello spopolamento ma ribadisce "è un problema che va affrontato a livello nazionale".

Secondo gli ultimi dati forniti dall'Istat, infatti, si prevedono 15mila abitanti in meno in nove anni. Un calo demografico costante anche per la provincia di Benevento come in molte altre aree interne (vedi altro servizio). E se lo spopolamento resta un tema ormai da tempo al centro del dibattito, non solo locale, dalla provincia di Benevento come detto l'appello del sindaco di Castelpoto, piccolo borgo di poco più di mille abitanti, che ribadisce l'impegno per garantire servizi al territorio “a partire dalla scuola che da quest'anno torna a tempo pieno, grazie all'arrivo ormai da diverso tempo sul territorio dei bimbi di altre nazionalità”.

Diversi poi i progetti attivati ma il primo cittadino avverte: “Senza politiche mirate a livello nazionale diventa velleitario ogni tentativo. Noi stiamo facendo di tutti, siamo risultati vincitori del bando borgo il cui tema centrale è proprio invertire lo spopolamento. Abbiamo messo in sicurezza la scuola, eliminato le pluriclassi anche grazie ai bambini del nostro progetto Sai. Ormai il quindici per cento dei bimbi che frequentano la scuola sono di altra nazionalità. Dal prossimo anno torna il tempo pieno, ma il problema principale resta il lavoro. Però è chiaro che senza politiche integrate i nostri tentativi saranno destinati a funzionare in maniera ridotta”. E dunque bisogna incentivare “investimento nelle nostre aree”.

Ma la scuola secondo Vito Fusco resta uno dei pilastri fondamentali per fare in modo che soprattutto i giovani decidano di restare nelle aree interne: “Un comune senza scuola è un comune scarsamente attrattivo. Noi stiamo cercando di costruire una scuola di eccellenza, stiamo cercando anche di attrarre nuovi residenti,una serie di politiche integrate che tentano di arginare il fenomeno dello spopolamento. Ma senza un aiuto del governo diventa difficile”.