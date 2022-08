Dopo il guasto della pompa a Solopaca Gesesa assicura: lavori in corso "Domani mattina riprenderà la regolare erogazione idrica"

"I lavori di ripristino della pompa del pozzo Lago dei Selci di Solopaca che hanno avuto inizio ieri sera fino a mezzanotte e sono ripresi questa mattina all’alba, continuano in queste ore e si prevede che, come da previsioni fatte e già comunicate in precedenza domani mattina riprenderà la regolare erogazione idrica". Ad assicurarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico sul territorio in un aggiornamento sui lavori in corso sulla rete idrica.

"In particolare ieri sera sono state completate le operazioni di salpaggio - viene precisato dall'azienda - mentre questa mattina sono iniziate le operazioni di affondamento della nuova pompa. Questa sera saranno terminati i lavori e, dopo i normali controlli tecnici, inizierà il pompaggio idrico che, durante tutta la notte, riempirà le reti ed i serbatoi presenti sul territorio in modo che domani in mattinata, con la dovuta gradualità, riprenderà la normale erogazione del flusso idrico per tutte le utenze".