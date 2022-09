Ospedale San Pio. I sindaci convocano tavolo istituzionale con manager Morgante Dopo le criticità emerse al Rummo, mercoledì 14 i sindaci incontrano la manager dell'Azienda

Un tavolo istituzionale sui temi dell'assistenza ospedaliera e in particolare sui problemi che attanagliano l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento è stato chiesto dai sindaci sanniti con un documento a firma dei primi cittadini di: Benevento, quale Presidente della Conferenza dei Sindaci, e dei componenti, ovvero dei primi cittadini di Sant’Agata de’ Goti, Limatola, Dugenta, Frasso Telesino e Melizzano.

Decisione, quella di convocare un tavolo istituzionale con la manager dell'azienda ospedaliera, Maria Morgante, presa dopo “molteplici criticità registrate per quanto concerne l'organizzazione e la regolare erogazione delle prestazioni ospedaliere, anche di carattere emergenziale, presso il P.O. “G. Rummo” di codesta A.O.R.N. Tale situazione di oggettiva difficoltà – scrivono ancora i sindaci -, in più occasioni, è stata evidenziata e stigmatizzata, per i gravi riflessi sulla salute dei cittadini, persino dagli stessi rappresentanti della classe medica sannita, oltreché da varie associazioni impegnate per la salvaguardia della sanità pubblica sul territorio della provincia di Benevento”.

Ed ancora: “alla sopra descritta preoccupante involuzione della qualità dell’assistenza ospedaliera, si aggiunge l’annosa e mai risolta problematica dei disservizi sul funzionamento delle sale e dell’attività operatoria del P.O. “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, fondamentale presidio sanitario per i cittadini del vasto e popoloso comprensorio territoriale della Valle Caudina e zone limitrofe. Con riferimento al P.O. di Sant’Agata de’ Goti, non è stata data ancora attuazione al decreto regionale n°41/19, per l’attivazione del polo oncologico in collaborazione con l’IRCSS Fondazione Pascale di Napoli;

tutto ciò premesso, nella suesposta qualità, e nell'esercizio dei poteri di verifica sull’andamento e sulle modalità di svolgimento dell'assistenza in favore dell’utenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n°502/1992 e degli artt. 3, 20 e 21, della L.R. Campania n°32/1994”. Per questi motivi i sindaci hanno convocato un incontro istituzionale presso la sede del comune di Benevento, al Palazzo Mosti, il giorno 14 settembre alle 12 al quale è stata invitata la dottoressa Morgante “al fine di affrontare sul piano programmatico-organizzativo le problematiche più stringenti legate alla carenza dei medici-anestesisti, al funzionamento del pronto soccorso, dei servizi ospedalieri, dell’attivazione del polo oncologico di Sant’Agata de’ Goti, e, più in generale, alla necessità di implementare le risorse professionali e strumentali di codesta A.O.R.N., onde assumere improcrastinabili iniziative, di concerto con la Giunta Regionale, volte a porre rimedio nell'immediato ad una situazione di grave allarme che desta non poca preoccupazione in seno alla collettività provinciale.

Invero, l’A.O.R.N. “San Pio” è il punto di riferimento, per l’assistenza ospedaliera, di un bacino di utenza di circa 300.000 abitanti poiché eroga prestazioni sanitarie a favore dei residenti della Provincia di Benevento (e non solo), comprendente i 78 Comuni per un’estensione territoriale di 2.070,64 Km2, oltre servire popolosi comuni viciniori della Provincia di Avellino”.