Campo golf e polemiche, Mastella contro "chi rosica" Il sindaco: "Valorizzerà Benevento e il Comune non spenderà nulla, non c'è nulla da polemizzare"

“Valorizzerà l'intera zona e tutta la città, non capisco proprio cosa ci sia da polemizzare”. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine dell'appuntamento promosso questa mattina dall'Asia, risponde alle critiche che si sono scatenate all'annuncio della nuova struttura sportiva: il campo da golf che dovrebbe sorgere nei prossimi anni, in zona Capodimonte.

“E' un progetto privato, in cui il Comune non metterà un soldo. E' già stato presentato, seguirà la conferenza di servizi e poi se ne discuterà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva”.

Il sindaco ricorda che il progetto prevede 130 assunzioni “Valorizzerà la città, attirerà turismo – aggiunge – prevede anche un eliporto, una club house, un'accademia per i giovani a cui potranno partecipare tutti e rappresenterà un'occasione in più per i ragazzi di Benevento”.

E poi chiosa “C'è sempre chi rosica, basta. Ho vinto le elezioni e spero di vincere anche queste altre”.