"Pigiama Run Lilt 2022", ecco i dettagli della maratona di beneficenza Domani dalle 18 a sostegno dei bambini malati di tumore

Conto alla rovescia per il taglio del nastro della maratona di beneficenza: “Pigiama Run Lilt 2022” organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento; la manifestazione che vedrà i partecipanti correre/camminare in pigiama per essere solidali nei confronti dei piccoli pazienti oncologici.

Punto di ritrovo sarà il Villaggio Lilt allestito in Piazza Risorgimento dove, alle ore 18, è previsto il ritrovo di tutti i partecipanti; la partenza, invece, avverrà alle ore 19, dopo il taglio del nastro-oro, ovvero: il gold-ribbon che rappresenta l’iconico simbolo internazionale dedicato alla sensibilizzazione dei tumori pediatrici. Dunque, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, alle ore 19.00, avverrà l’inaugurazione della “Pigiama Run 2022”, alla quale saranno presenti: il Presidente della Lilt Benevento, Salvatore Francione; l’on.Clemente Mastella, Sindaco della Città di Benevento; S.E. Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo della Città di Benevento; Vincenzo Giordano, Direttore Sanitario “Ospedale Santobono Pausilipon” di Napoli; Rodolfo Conenna, direttore Generale Ospedale “Santonono Pausilipon” di Napoli; Gerardo Canfora, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Sannio; Gerardo Dell’Orto, Direttore Provinciale Coldiretti Benevento ed il testimonial ufficiale della “Pigiama Run LILT 2022”: Luca Abete, inviato della trasmissione “Striscia la Notizia”. Inoltre, parteciperanno anche: una delegazione della Società Sportiva “Benevento Calcio” insieme al Club Manager, Alessandro Cilento ed al Responsabile Comunicazione e Marketing, Andrea Festa; la campionessa europea di scherma, Francesca Boscarelli; Luigi Barone, Presidente Consorzio ASI Benevento; Domenico Russo, Presidente Gesesa SpA; Anna Pezza, Direttore Confindustria Benevento; Giovanni De Michele, Presidente “Croce Rossa Italiana” di Benevento; Rossella Del Prete, Presidente “Rotary Club Benevento”; Giuseppe Maturo, Presidente Rotary Club “Valle Telesina”; Manlio Marotti, Presidente Lions Club “Benevento Arco Traiano” ed Angelo Iscaro dell’Ente di Formazione Professionale, FAPAS. Un invito alla corale partecipazione della cittadinanza giunge da Luca Abete che evidenzia: “Sarà bello ritrovarci numerosi per questo appuntamento che per me ha un grande valore. Manifestare solidarietà a chi lotta tutti i giorni una battaglia difficile contro la malattia e sostenere chi è al loro fianco, è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Per questo dico a tutti i beneventani di aprire il cassetto, tirar fuori il pigiama e venire a correre con noi!”. Questo il percorso della maratona: partenza da Piazza Risorgimento, poi, Via Perasso, Viale Mellusi, via Meomartini, Viale degli Atlantici con ritorno a Piazza Risorgimento. Parteciperanno alla “Pigiama Run” anche 30 tra studenti e personale dell’Università degli Studi del Sannio ai quali, grazie alla sensibilità del Magnifico Rettore Unisannio, Gerardo Canfora ed al CDA dell’Ateneo, sono stati donati i ticket di partecipazione. Nell’area del Villaggio LILT di Piazza Risorgimento, a seguito di una collaborazione tra la Lilt di Benevento e la Coldiretti sannita, verrà allestita un’area ristoro curata da “Campagna Amica” ed un'area didattica dedicata ai più piccoli. Presente alla maratona anche un’autoambulanza della Croce Rossa Italiana di Benevento ed i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Benevento, presieduta dal Colonello Elio Adamo, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, presieduta dal Cav.Romeo Formato e dell’UNMS. A fine gara, ai corridori dalla Gesesa verrà donato il rifornimento idrico con dei brick di acqua in tetra pack. Per informazioni ed iscrizioni: pigiamarun.it; 0824-313799 e 334-1481137.