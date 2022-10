Festa dei Nonni, Ceniccola: "Aumentare le pensioni sociali" “Garantire una vita dignitosa ai nostri nonni”

“Oggi 2 ottobre viene celebrata la “Festa dei Nonni” e da giovane amministratrice di un comune sannita nel rivolgere i miei più affettuosi auguri a tutti i nonni (e nonne) d’Italia l’occasione è buona per ricordare ai nostri futuri governanti la necessità di approvare nel primo Consiglio dei Ministri una legge per aumentare le pensioni sociali che, attualmente, costringono i nostri nonni a 'sopravvivere' e/o 'mendicare' un pasto davanti alle mense della Caritas”. Così in una nota Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi e coordinatrice di Forza Italia Giovani a Benevento.

La giovane esponente azzurra in particolare precisa che per “la copertura finanziaria a questa proposta di adeguamento delle pensioni minime (da 1 milione di lire al mese deciso circa 25 anni orsono dal governo Berlusconi) a mille euro mensili per garantire una vita dignitosa ai nostri nonni che hanno conosciuto le difficoltà di ogni genere, rispondo con due semplici domande: dove furono trovati, circa 40 anni orsono, i soldi necessari per garantire una pensione “retributiva” (baby pensionati) che ci costano 12 miliardi di euro l'anno?”. Ed ancora: “Una parte dei 7 miliardi di euro che, da circa 4 anni, si spendono per garantire il cosiddetto 'Reddito di cittadinanza' non possono essere usati per dare copertura finanziaria a questa proposta che ha l’unico scopo di tenere unito il nostro futuro con il nostro passato?”.

“Un nonno testimonia il passato, il presente e il futuro – conclude Ceniccola - lasciando ai giovani un’eredità preziosa, oltre a un vuoto incolmabile in famiglia e nella società e, per questo motivo, merita di più e di meglio”.