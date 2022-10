Mercoledì 26 ottobre adorazione eucaristica per la Pace nel Mondo Zona Pastorale della Valle Vitulanese, presso il convento Santissima Annunziata e Sant'Antonio

Un’Adorazione Eucaristica per la Pace nel mondo è in programma mercoledì 26 ottobre alle ore 21 presso il Convento SS. Annunziata e S. Antonio di Vitulano. Sarà un momento di preghiera che vedrà, unite la Zona Pastorale della Valle Vitulanese, con le Comunità e le associazioni: Campoli Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, tutti insieme per dire stop a tutte le guerre. “Continuiamo il nostro percorso di pace partito lo scorso 3 aprile con la marcia silenziosa per la pace – afferma don Giovanni Rossi, parroco di Campoli del Monte Taburno e Vicario Foraneo della Zona Pastorale Vitulanese – ed ora invece lanciamo un momento di preghiera e spiritualità con l’Adorazione Eucaristica per la pace nel mondo dove invocheremo ancora una volta il dono della pace per tutte le terre martoriate da una guerra. Il Papa ci invita ad ‘ascoltare il grido dei cittadini che chiedono di trasformare le armi in strumenti di pace, le paure in fiducia e le tensioni in perdono. Deve essere sempre accesa la fiamma della speranza per compiere scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. La nostra preghiera è che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!”. Conclude don Giovanni: “Così come per la marcia silenziosa invito tutta la Zona Pastorale della Valle Vitulanese, unita con le Comunità e le associazioni, a partecipare all’Adorazione Eucaristica in programma mercoledì prossimo per pregare e per dire tutti insieme stop a tutte le guerre”.