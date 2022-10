Gesesa: "Guasto a Solopaca: disagi in diversi comuni, ma siamo al lavoro" "Possibili disservizi o mancanza d'acqua: pronte le autobotti"

Continuano i lavori a Solopaca, dove un guasto all'impianto idrico a causato un blocco improvviso. Gesesa infatti comunica: "Per tutto il fine settimana i tecnici di GESESA hanno lavorato per ridurre al mimino di disagi alle utenze.

Nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 novembre continueranno i lavori per la sostituzione della pompa che ha generato il blocco improvviso del Pozzo Lago dei Selci di Solopaca.

In queste giornate potranno verificarsi disservizi e/o totale mancanza d’acqua, per tale motivo, sará predisposto il servizio di autobotte sostitutivo di acqua non assegnabile al “consumo umano”, nei seguenti comuni: Paupisi, Torrecuso, Foglianise, Vitulano, Castelpoto, Tocco Caudio.

Si sta intervenendo per cercare di ridurre i al minimo i disagi all’utenza.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17".