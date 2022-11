Domani incontro Odg su "Pnrr in sanità nelle aree interne e ruolo informazione" Incontro organizzato dall'Ordine dei Giornalisti

Si terrà domani alle 9 a Palazzo Mosti a Benevento il convegno organizzato dall'Ordine dei Giornalisti della Campania “Il pnrr in Sanità nelle aree interne e il ruolo dell'informazione”. Un tema fondamentale da trattare in particolare alla luce di quanto accaduto con la recente pandemia covid.

Ricchissimo il parterre degli ospiti: interverranno per i saluti il sindaco Clemente Mastella, il presidente del Consiglio comunale di Benevento, Renato Parente e il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli.

L'introduzione sarà affidata alla giornalista Anna Liberatore, mentre la moderazione ad Alessandra Malanga, consigliere dell'Ordine dei Giornalisti.

Interverranno: Enzo Alaia, consigliere regionale e presidente V commissione Sanità, Gino Abbate, consigliere regionale e componente V commissione sanità, Gennaro Volpe, direttore generale Asl Benevento, Mario Ferrante, direttore generale Asl Avellino, Marco De Fazio, direttore Sanitario Asl Benevento, Maria Concetta Conte, Direttore Sanitario Asl Avellino, Giovanni Pietro Ianniello Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Benevento, Francesco Sellitto, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino e Marisa La Penna, Consigliere Ordine dei Giornalisti della Campania.

Incontro valido anche come corso di formazione professionale per i giornalisti.