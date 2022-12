Lucarelli, primo consiglio d'istituto: ecco gli obiettivi La comunità scolastica dell'Industriale è pronta ad un nuovo anno di crescita

Sabato 10 dicembre si è insediato il primo consiglio di istituto dell'Iti Lucarelli per presa nomina e per fissare i primi punti salienti di quello che sarà un altro anno di crescita, sostegno e interazione tra tutti gli organi collegiali.

Nuovo presidente del consiglio è la rappresentante dei genitori, Stefania Romano che ha commentato “La Preside (come amiamo definire ancora la dirigente scolastica) Maria Gabriella Fedele, il team operativo docenti, il personale Ata ed i ragazzi, potranno contare sull'attiva collaborazione di un Consiglio di Istituto volto al miglioramento sia della proposta formativa dei ragazzi nella futura prospettiva diretta di inserimento lavorativo nelle aziende, sia ad un deciso intervento per la ripresa strutturale dello stabilimento che accoglierà le prossime richieste di iscrizione”.

Questi gli obiettivi che il nuovo Presidente del Consiglio, Stefania Romano, ha intenzione di sostenere e favorire, in rappresentanza del sostegno genitoriale.