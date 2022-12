Centro servizi volontariato, confermato presidente Amore Oggi, al Centro La Pace, l'assemblea elettiva

L’assemblea elettiva conferma Raffaele Amore alla guida del Centro Servizi per il Volontariato delle Province di Avellino e Benevento. Suo vice sarà ancora Marco Curcio.

Il consiglio direttivo invece registra tre new entry che sono Romeo Ninno D’Adamo, Michele De Luca ed Antonietta Raduazzo.

Dodici in totale i componenti del nuovo consiglio (sei per l’Irpinia e sei per il Sannio) così come definito dalle elezioni iniziate alle 9 presso il “Centro La Pace” di Benevento ed andate avanti fino al pomeriggio.

Vi siederanno Raffaele Amore (Oleando Odv), don Giuseppe Campagnuolo (Il Cireneo Odv), Giovanni De Mizio (Pubblica assistenza per la buona sanità Molisannio Odv), Pasquale Napolitano (Nuova Arte 2 Aps), Pasquale Orlando (Simposio Odv), Antonio Romano (Gruppo Fratres di Dugenta Odv); Marco Curcio (Confraternita di Misericordia San Mango sul Calore), Ninno Romeo D’Adamo (La casa sulla roccia centro di solidarietà Odv), Michele De Luca ((Pubblica assistenza Grottaminarda Odv), Francesco Giacobbe (Impegno e Solidarietà Odv), Gabriele Ettore Lucido (Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi), Antonietta Raduazzo (Bagliori di luce Odv).

"Faccio i miei complimenti al vicepresidente Marco Curcio - ha dichiarato il presidente Amore- ed ai consiglieri che sono stati confermati, ed un augurio ed un benvenuto invece a coloro che sono stati eletti per la prima volta. Questa elezione arriva alla fine di un percorso sicuramente difficile in quanto dopo l’accorpamento ci siamo trovati ad affrontare la crisi pandemica. Siamo riusciti però ad essere vicini al mondo del Volontariato e la rielezione di oggi è la conferma del buon lavoro che abbiamo fatto. Adesso, al primo consiglio direttivo lanceremo una nuova ed importante sfida, costituiremo un tavolo tecnico per la candidatura di Avellino e Benevento a città europea del Volontariato".