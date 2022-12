Intersezione via Vetrone, Nenni e Mascellaro: si sperimenta il nuovo piano L'intervento è stato anche al centro di una tesi di laurea

ei prossimi giorni avrà inizio la fase di sperimentazione dell'intersezione stradale tra via Vetrone, via Nenni e via

Mascellaro, attualmente gestita impianto semaforico. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Mobilità, Attilio Cappa. I lavori, iniziati nei giorni scorsi sulla scorta di quanto stabilito con la

delibera di Giunta comunale n. 220 del 30/11/2022, prevedono la realizzazione entro Natale di una terza corsia in via Vetrone allo scopo di migliorare il flusso di veicoli che giunge all'intersezione e che accede o

proviene anche dal Mc Donald's e la realizzazione di una mini rotatoria che andrà a sostituire l'impianto semaforico esistente.

La soluzione adottata dai tecnici del Comune diretti dall’ingegnere Maurizio Perlingieri è stata oggetto anche di una tesi di laurea da parte dello studente della facoltà di Ingegneria dell’ateneo sannita, Vincenzo Maria Simeone, che conferma l’incidenza positiva della soluzione adottata per migliorare lo smaltimento dei flussi veicolari che investono l'area oggetto di intervento.