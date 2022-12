Natale. La Croce Rossa di Benevento avvia raccolta doni per i bambini bisognosi Da oggi ti presso l'Albero della Solidarietà in Piazza Federico Torre: ecco gli orari

La Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento da questa mattina ha avviato la raccolta di doni non usati da destinare ai bambini, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, componenti di famiglie indigenti già assistite nel programma FEAD. La raccolta di doni si aggiunge alla richiesta di prodotti alimentari raccolti nelle stesse giornate presso la sede della Croce Rossa. “I nostri Volontari – spiegano dalla sede sannita - saranno presenti presso l'Albero della Solidarietà in Piazza Federico Torre – nel piazzale antistante la Basilica di San Bartolomeo – Corso Garibaldi di Benevento nei giorni dal 12 al 18 dicembre 2022 dalle 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per accogliere doni come da locandina allegata. La città è invitata a prendere parte all'iniziativa benefica”.