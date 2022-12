1650 famiglie rischiano di rimanere senza cibo a Natale: serve l'aiuto di tutti A causa di un problema Croce Rossa non potrà prodotti prima di Natale e fa appello ai cittadini

La Croce Rossa di Benevento è impegnata da oltre trent’anni nell’attività di aiuto alle famiglie vulnerabili, attraverso la distribuzione viveri del progetto AGEA, oggi FEAD. Il progetto consente attualmente di assistere 1650 famiglie della provincia di Benevento, ossia circa 6600 persone.

Quest’anno, per la prima volta, a causa di un problema tecnico, il sistema FEAD non riuscirà a consegnare nessun prodotto alimentare prima di Natale. Per questo, la Croce Rossa, così come tante altre Organizzazioni che gestiscono magazzini FEAD, non avrà a disposizione beni con cui assistere le persone in difficoltà.

È facile comprendere l’impatto, materiale e psicologico, che il disservizio avrà sui beneficiari del progetto, per cui la Croce Rossa ha deciso di lanciare un emergency appeal.

RACCOLTA ALIMENTARE

Si invita la Comunità a partecipare ad una raccolta alimentare straordinaria dei seguenti beni:

1. OLIO

2. ZUCCHERO

3. PASSATA DI POMODORO

4. PASTA

5. RISO

6. FARINA

I beni potranno essere consegnati nei giorni di 12,13,14,15,16 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso la sede della Croce Rossa, sita in Benevento al Viale Mellusi n.68. I viveri raccolti verranno distribuiti alle famiglie vulnerabili assistite dalla Croce Rossa nei giorni subito prima di Natale. Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento Organizzazione di Volontariato Benevento, li 10.12.2022 Ufficio: Comitato CRI Benevento Protocollo n: 7168/2022 Allegati: 0 Oggetto: Emergency appeal - Raccolta alimentare 12-16 Dicembre 2022 Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Comitato Di Benevento Via Martiri d’Ungheria n. 21 - 82100 Benevento www.cribenevento.it Tel. 0824314846 - Fax. 0824314863 mail: benevento@cri.it – cert: cp.benevento@cert.cri.it C.F. e P.IVA 01587310622 Iscritta al n. 282 del Registro Regionale delle O.d.V.- DD 271 del 10/05/2019 Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento Organizzazione di Volontariato

RACCOLTA FONDI

Oltre alla raccolta alimentare, è possibile anche donare denaro, bonificando il seguente conto corrente intestato alla CRI di Benevento: IT70Y0899715000000000072718 Al fine di partecipare all’iniziativa straordinaria ed esaltare il contributo donativo delle persone che vorranno partecipare, la Croce Rossa di Benevento raddoppierà le donazioni in denaro ricevute, attraverso fondi propri. Per ogni euro ricevuto, la Croce Rossa verserà un ulteriore euro! Il denaro così ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di buoni spesa da consegnare alle famiglie vulnerabili assistite nel progetto, subito prima di Natale. Affinché l’iniziativa abbia un senso e possa generare l’effetto di aiutare il maggior numero di famiglie in difficoltà, è necessario l’aiuto di tutti. Rispondi all’emergency appeal, sostieni la Croce Rossa di Benevento.