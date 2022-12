Palazzo De Simone, giardino e loggiato rinascono come luoghi di socialità In corso l'intervento per uno dei tredici progetti Pics

Palazzo De Simone e gli spazi annessi al Teatro rinasceranno come luoghi di socialità e cultura. E' l'obiettivo che l'amministrazione comunale di Benevento sta portando avanti attraverso uno dei tredici progetti Pics - Programma Integrato Città Sostenibile. Questa mattina nuova tappa, la quinta, per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori per la centralissima struttura alle spalle di piazza Arechi II.

“Proseguiamo nel percorso di sopralluoghi sui cantieri dei progetti Pics per mostrare alla città quanto si sta facendo per la riqualificazione e la valorizzazione di edifici e monumenti della nostra città – ha spiegato il vicesindaco con delega all'Attuazione del Pics, Francesco De Pierro".

Una sala da Thè nel loggiato e il recupero dei giardini

"L'intervento di circa 800mila euro - ha aggiunto ancora De Pierro - richiede particolare attenzione sia per la condivisione del corpo principale dell'edificio con l'Università del Sannio sia per il prestigio storico architettonico per il quale resta costante il monitoraggio della Soprintendenza. Obiettivo la riqualificazione e il recupero dell'area del loggiato che sarà destinata a spazio caffetteria e sala da the, ed del giardino, che manterrà il disegno del progetto degli anni '80, vedrà ripristinate parzialmente le pavimentazioni, i muri, le sedute, le aree verdi l'impianto di illuminazione. In più la tinteggiatura dell'intera struttura”.

E infine De Pierro chiosa: “Siamo davvero felici di restituire alla città questo importante palazzo storico, speriamo che i lavori possano ultimarsi in primavera per poi farlo rivivere dalla comunità”.

Caffetteria: presto avviso pubblico per la gestione

Il progetto è parte di una strategia complessiva finalizzata alla valorizzazione degli edifici di valenza storico architettonica situati nell’area centrale di Benevento, al fine di implementare attività civiche e sociali in grado di armonizzarsi con le istituzioni culturali, di studio e di ricerca.

Palazzo De Simone fu costruito nella seconda decade del XVIII secolo, su progetto dell’architetto di origini napoletane Filippo Raguzzini, uno dei più brillanti protagonisti della scena romana della prima metà del ‘700, autore a Benevento di edifici rilevanti come Palazzo Terragnoli, già sede del tribunale ed oggi della biblioteca provinciale, la basilica di San Bartolomeo e la chiesa di San Filippo.

Uno spazio in cui favorire le attività sociali e fulcro sarà proprio la sala da the per la quale, nei prossimi tempi, sarà affidata la gestione.