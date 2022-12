Pnrr Benevento, Mastella: "Complimenti all'Asia per progetto Ex Laser" "Unico in Campania finanziato: risultato importantissimo"

"Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dall'Asia nell'ambito della progettazione del Pnrr. In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del dipartimento Sviluppo Sostenibile del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - misura M2C1.1.I1.1 – Linea B - è emerso che il progetto presentato dall'Azienda per la creazione di un impianto destinato alla selezione e alla valorizzazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio nella struttura ex Laser di contrada Olivola non solo si è posizionato al settimo posto nella classifica nazionale, rispetto agli altri presentati, ma è stato l'unico in Campania ad essere stato finanziato per oltre 3,2 milioni di euro. Ringrazio, pertanto, il management e la struttura tecnica per la lungimiranza e la competenza tecnica che hanno mostrato presentando ed ottenendo fondi cospicui per un intervento che consentirà alla città di diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica e, conseguentemente, di aumentare il tasso di recupero e riciclo. Un risultato che si inquadra nel solco degli sforzi messi in campo da questa Amministrazione tesi a garantire ai cittadini servizi sempre più qualificati e a migliorare la qualità ambientale in un'ottica di economia circolare". Così in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.