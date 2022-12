Pronto Soccorso, accessi in aumento ma situazione sotto controllo La direzione del San Pio punta il dito contro l'eccessivo ricorso all'emergenza

Il Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento è un pronto soccorso di rilievo nazionale ed è punto di riferimento per i cittadini di tutto il territorio. Si registrano quotidianamente incrementi sostanziosi di accessi, che vengono puntualmente e prontamente trattati dal personale medico e paramedico preposto. Il Pronto Soccorso, infatti, offre una molteplicità di specialisti per la complessità di casi clinici.

Nella giornata di ieri, 12 dicembre, cosi come in altri giorni della settimana, c’è stato un picco di affluenza gestito prontamente dalle varie unità operative che hanno provveduto a liberare i posti letto dedicati al Pronto Soccorso. Molti i codici rossi ai quali sono state immediatamente prestate le cure del caso. Va sottolineato che circa il 70% dei pazienti che si recano in Pronto Soccorso è affetto da patologie che non necessitano di cure ospedaliere, poiché questo super afflusso è dovuto anche al diffondersi di sindromi influenzali e parainfluenzali eo a pazienti che giungono in ospedale per patologie di codice “bianco-verde chiaro” di competenza territoriale.

“Il ricorso eccessivo al Pronto Soccorso per ogni evenienza è un’abitudine difficile da sradicare – afferma il manager Maria Morgante –. L’operatività del nostro Pronto Soccorso è sempre eccellente. Il sovraffollamento è il problema principale del sistema emergenza-urgenza nazionale, fenomeno endemico che può essere ricondotto ad una emergenza stagionale. La situazione viene costantemente monitorata dalla direzione generale, assicurando le cure del caso a tutti gli utenti”.