Comune di Benevento: Sportello Unico per l’Edilizia dotato di portale telematico L'iniziativa a partire dal prossimo mese di gennaio

A partire dal nuovo anno, lo Sportello Unico per l’Edilizia sarà dotato di un portale telematico che costituirà l'unico ed esclusivo punto di accesso per la presentazione di tutte le istanze, comunicazioni e segnalazioni relative ad interventi edilizi. A comunicarlo il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica,

Molly Chiusolo, che spiegano: “In questo modo avvieremo un percorso di innovazione incentrato sulla digitalizzazione e semplificazione. Un percorso che

consentirà di garantire una migliore efficienza e trasparenza nella fase istruttoria delle pratiche edilizie. Per attuarlo sarà necessario un salto di qualità

e soprattutto una forte collaborazione da parte degli Ordini professionali”.

Dall'Ente viene inoltre precisato che "sul nuovo portale telematico sarà inibito l’accesso agli utenti non correttamente registrati. La registrazione potrà avvenire esclusivamente tramite CNS, SPID e CIE. Il nuovo programma, che sarà attivato a partire dall’8 gennaio 2023, sarà illustrato il 21 dicembre alle ore 9:30 presso la sala convegni di Palazzo Paolo V".