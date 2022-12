Riabilitazione robotica all'avanguardia da oggi all'Asl di Benevento Le nuove attrezzature di ultima generazione inaugurate oggi in via Mascellaro

Macchinari di ultima generazione come la riabilitazione robotica da oggi nel Sannio sono a disposizione dei pazienti che ne fanno richiesta e che saranno assistiti dall'equipe guidata dal dottore Luigi Iacobacci.

Apre le porte, dunque, il reparto rivisto e riallestito con macchinari di ultima generazione in via Mascellaro. Questa mattina all'inaugurazione il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe con il direttore Sanitario, Marco De Fazio, il consigliere regionale e medico, Gino Abbate e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Il Centro di Riabilitazione e Fisiokinesiterapia è l’unica struttura pubblica del territorio dell’Asl di Benevento che opera per il recupero di menomazioni / disabilità di eventi patologici ed anche per il recupero globale della persona, mediante l’erogazione delle seguenti prestazioni di “riabilitazione estensiva”:

Prestazioni per disabilità transitorie e/o minimali, quali: artropatie segmentarie, esiti di fratture scheletriche, esiti di traumatismi vari (contusioni, distorsioni, lussazioni articolari, ecc.) algie vertebrali, disturbi infiammatori delle parti molli articolari;

Prestazioni per disabilità complesse, alcune delle quali, se non trattate, possono diventare permanenti. Come: esiti di ictus cerebrale, paralisi cerebrali infantili, deficit di coordinazione, ritardi dello sviluppo, disordini del linguaggio e della comunicazione, deficit sensoriali, amputazioni ecc..

Il Centro di Riabilitazione è stato dotato di apparecchiature e strumentazioni con tecnologia avanzata e innovativa, come:

Apparecchiatura per la riabilitazione robotica dell’arto superiore;

Apparecchiatura per la valutazione ed analisi posturale;

Apparecchiatura per l’analisi del passo e la riabilitazione del cammino;

Apparecchiatura per la valutazione proprocettiva-stabilometrica bipoldalica e la riabilitazione dei disturbi dell’equilibrio.

I passi in avanti compiuti dalla tecnologia e dalla robotica hanno consentito negli ultimi anni alla medicina riabilitativa di applicare nuovi e più efficaci sistemi di trattamento. Le nuove applicazioni robotiche permettono di aumentare l’intensità dei trattamenti, propongono scenari sempre più stimolanti e motivanti per il paziente, consentono di realizzare programmi personalizzati e di misurare in modo oggettivo le risposte, migliorando il risultato di ogni progetto riabilitativo.

“Consegniamo alla provincia di Benevento un vero gioiellino. Una struttura autorizzata sia per la riabilitazione normalmente effettuata nei nostri centri che per patologie particolari come quella neurologica” ha spiegato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe.

Continua il lavoro dell'Asl di Benevento per i lavori finanziati dal Pnrr e che riguarda le strutture sanitarie. “Case e ospedali di comunità sono in via di realizzazione al pari del progetto delle elisuperficie di emergenza. Il governatore De Luca – ha rimarcato il dottore Volpe – quotidianamente ci sprona per andare avanti e rispettare i tempi”.

Resta fondamentale “reperire nuove forze. Per noi è importante avere case e ospedali di comunità ma fondamentali sono le Cot (Centrali operative territoriali) e per realizzare tutto questo c'è bisogno di tanta tecnologia e informatica. Solo così riusciremo a vincere la partita”.

Asl di Benevento impegnata da mesi anche sul fronte occupazionale. Serve forza lavoro. “Stiamo lavorando senza sosta per implementare medici, infermieri e amministrativi. Stiamo dando forte impulso alle nuove assunzioni. Stabilizzato 40 operatori e ora cerchiamo anche nuovi fisioterapisti proprio per realizzare le strutture sanitarie di comunità”.

La riabilitazione robotica e le tecnologie avanzate sono indirizzate in particolare a pazienti con patologie neurologiche (esiti da ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, malattie del midollo spinale, polineuropatie), ma anche a pazienti con patologie ortopediche che compromettono il cammino, il movimento degli arti superiori o l’equilibrio. Tali apparecchiature possono essere utilizzate anche in ambito geriatrico, in medicina dello sport e nell’ambito della medicina preventiva per tutto quello che riguarda i paramorfismi e i dismorfismi dell’età evolutiva.

I cittadini possono accedere al Centro di Riabilitazione mediante la presentazione dell’impegnativa del medico curante per le prestazioni relative alle disabilità transitorie e/o minimali (ex art.44 L. 833/78) o del progetto riabilitativo individuale relative alle disabilità complesse e/o permanenti (ex art.26 L.933/78) redatto dalle Unità di Valutazioni del Bisogno Riabilitativo dell’ASL.

Per informazioni contattare la Segreteria del Centro al seguente numero di telefono: 0824/308357

Mail: centro.riabilitazione@aslbenevento1.it Pec: centro.riabilitazione@pec.aslbenevento.it