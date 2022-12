Commissione traffico: riapertura in viale Atlantici e piazza Bissolati Da lunedì senso unico alternato in via Pacevecchia, in fase di ultimazione la rotonda di via Nenni

“Termineranno domani le operazioni di potatura lungo viale Atlantici con la conseguente regolare riapertura al traffico già da domenica”. Ad annunciarlo questa mattina in Commissione Traffico l'assessore al ramo Attilio Cappa.

“L'intervento si era reso necessario d'urgenza a seguito della comunicazione pervenuta al Comune dall’Ispettorato fitosanitario regionale, che esplicitava la necessità di procedere in via urgente all’applicazione delle misure agronomiche e selvicolturali sulle essenze colpite da cocciniglia tartaruga”, viene precisato in un nota della commissione.

Le operazioni di “potatura finalizzata alla rimonda del secco ed all’arieggiamento della chioma degli alberi proseguiranno ora su via Pacevecchia. Per tale arteria l'assessore in commissione ha spiegato che con ordinanza è stato istituito un senso unico alternato che sarà attivo da lunedì”.

All'ordine del giorno della commissione consiliare, convocata dal presidente Francesco Farese, anche la situazione connessa al “traffico per i cantieri di via Nenni - via Vetrone e di piazza Bissolati. In relazione ai lavori in piazza Bissolati l'assessore Cappa ha comunicato che, vista l'ultimazione, anche per quest'area vi sarà la riapertura al traffico da lunedì. La realizzazione della rotonda all'incrocio fra via Vetrone e via Nenni invece dovrebbe terminare entro le festività natalizie. Attualmente è stata già realizzata la terza corsia, sono stati disattivati i semafori, i marciapiedi sono stati rimodulati ed è in corso la sperimentazione della rotonda, simulata con aree transennate. La nuova soluzione traffico è dunque già operativa seppur necessiti delle opere finali per il completamento come l'installazione di spartitraffico e della minirotonda”.