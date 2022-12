Tumore al seno, il senologo Iannace rilancia: la prevenzione salva Successo per l'iniziativa dell'associazione Futuridea. Nardone annuncia altri appuntamenti

Oltre cento visite. Un ottimo riscontro per la giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno promossa da Futuridea, in collaborazione con l'Associazione Amdos Alta Irpinia, Noi in Rosa, Amnos Partenio. Presso la sede dell’Associazione in contrada Piano Cappelle visite senologiche gratuite eseguite dai dottori Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo.

E il senologo Iannace rilancia l'importanza delle prevenzione “Il covid, purtroppo, ha allontanato le persone dagli esami per la prevenzione del tumore. Dobbiamo incentivare i controlli che sono fondamentali, e giornate come queste sono importanti per far ricordare alle persone di prendersi cura di se stesse”. Nuove cure ma arrivare prima è fondamentale “Prima si scopre una lesione, più leggeri e meno invasivi sono i trattamenti necessari per curarla. E la multidisciplinarietà che oggi ci è concessa sono di grande aiuto”.

Rendere la malattia argomento comune è il primo passo per vincere la paura e il team che sostiene il messaggio di prevenzione è un grande incentivo “Il successo della camminata rosa, di tutte le iniziative e gli appuntamenti che si creano intorno alla malattia – spiega ancora Iannace - sono fondamentali per parlare alle persone che, in genere, hanno paura di affrontare i controlli ma che con loro ne comprendono l'importanza e trovano la forza”.

Alla giornata previste anche consulenze nutrizionali con la dottoressa Antonietta Barbato. E il successo dell'iniziativa ha portato Futuridea ad annunciarne altre. “E' la prima volta che promuoviamo queste giornate – ha spiegato Francesco Nardone – siamo soddisfatti del riscontro e stiamo pensando a proporne altre perchè riteniamo la prevenzione davvero molto importante”.