Oli esausti, a breve a Benevento i contenitori negli ecopunti e in città Asia e Comune di Benevento hanno presentato il nuovo sistema di raccolta

L'Asia ed il comune di Benevento hanno presentato questa mattina, presso la sede dell'Azienda, il nuovo servizio di raccolta stradale degli oli esausti che partirà tra qualche giorno in città. Alla presenza dell'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa, del consigliere comunale Marcello Palladino, del capo settore tecnico Asia, Gino Mazza, del responsabile area tecnica, Fernando Capone e di Domenico Citarelli, rappresentante della Lem Linea Ecologica Mangia sono state illustrate alla stampa le nuove modalità, pensate per i cittadini, per incrementare e rendere più agevole il conferimento di questo particolare tipo di rifiuto.

Saranno installati presso tutti gli ecopunti situati nelle contrade e in cinque postazioni in città (viale Principe di Napoli, angolo via Cesare Battisti e via Napoli, via dei Longobardi, via Raffaele Delcogliano, viale Guido Dorso) dei nuovi contenitori grazie ai quali sarà possibile conferire l'olio direttamente nella struttura oppure scegliere di cestinare la bottiglia sigillata, ciò grazie alla presenza di due oblò con le due opzioni.

Non ci sarà più, dunque, un solo contenitore situato presso l'Ecocentro comunale di contrada Margiacca ma più postazioni per offrire un servizio di prossimità ed accrescere la coscienza ecologica.



"Con questo sistema - ha spiegato Capone - puntiamo a triplicare il quantitativo di oli esausti raccolti attualmente per produrre più energia e proteggere maggiormente l'ambiente evitando che vadano a finire negli scarichi di lavandini e water o smaltiti nel suolo".

"Stavamo lavorando al progetto già da qualche tempo - ha aggiunto l'assessore Rosa - per offrire alla città un ulteriore servizio e accrescere la coscienza ecologica dei cittadini già molto attenti verso l'ambiente e di questo li ringrazio, così come ringrazio l'Asia per le azioni di sensibilizzazione alla raccolta differenziata che sta portando avanti".

Il servizio sarà effettuato dalla Lem Linea Ecologica Mangia che svuoterà i contenitori stradali ogni 14 giorni, il 1° ed il 3° giovedì del mese, come passaggio ordinario. Per gli interventi di tipo straordinario, la società interverrà, previa chiamata al numero verde 800 858436, entro le 24 ore successive, anche durante i giorni festivi e nelle ore notturne.