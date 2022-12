Us Acli incontra l'arcivescovo Felice Accrocca: attenzione a giovani e famiglie il presidente Pepe: "Il nostro impegno dalla lotta ad ogni forma di violenza alle ludopatie"

Una delegazione dell’UsAcli di Benevento ha incontrato l’Arcivescovo di Benevento monsignor Felice Accrocca. “L’incontro è stato molto emozionante e cordiale – afferma Alessandro Pepe, Presidente UsAcli di Benevento -. Monsignor Accrocca è attento sui temi che tanto ci sono vicini e che stiamo portando avanti come UsAcli con non poche difficoltà. In particolare la lotta ad ogni forma di violenza, la lotta alle ludopatie, fenomeno devastante che sta distruggendo migliaia di famiglie nel mondo, poi il problema dell'obesità che sta raggiungendo anche in Italia livelli di guardia ed anche l'abbandono dello sport un fenomeno che incide pesantemente su molti giovanissimi e che si intreccia con tante fatiche educative. Sua Eccellenza, nel corso dell'incontro, ha fatto sentire tutta la Sua vicinanza al popolo dell'Unione Sportiva Acli – spiega Pepe –, ha raccomandato le nostre anime alla Madonna ed ha impartito la benedizione a tutti i nostri associati e alle nostre Associazioni. Al termine dell’incontro, l’Arcivescovo Accrocca ha assicurato la Sua presenza ad una delle prossime manifestazioni che organizzeremo al fine di poter testimoniare di persona quanto ha affidato a noi. Infine – conclude Alessandro Pepe - ha annunciato, con gioia per noi, che ci affiderà nelle mani di don Massimo Borreca che attualmente segue la pastorale sport di Benevento”.